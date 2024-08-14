كهربا يقود هجوم الاهلي أمام إنبي في الدوري المصري

أعلن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني لفريق الاهلي تشكيل لاعبيه لمواجهة نادي إنبي في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويواجه الاهلي نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون على ملعب استاد المقاولون العرب.

ويقود سامي قمصان باقي مباريات الاهلي بعد حصول السويسري مارسيل كولر على راحة عقب التتويج بالدوري المصري.

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ونجح الأهلي، في التتويج ببطولة الدوري المصري موسم 2023- 2024، بعد وصوله لعدد نقاط لن يصل إليه أي فريق آخر في الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 84 نقطة، جمعها من الفوز في 27 لقاءً والتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين.

تشكيل الأهلي اليوم أمام إنبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.