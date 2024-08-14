زد يفوز على المصري في دوري نايل

تمكن فريق زد نن تحقيق فوز صعب على نظيره المصري بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما منافسات الدوري المصري الممتاز “النيل”.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري المصري .

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، مقتنصًا لفريقه ثلاث نقاط غالية.

وشهدت المباراة في الدقيقة 82 إشهار حكم اللقاء محمد حسن، بطاقة حمراء للاعب زد أحمد سيد عبد النبي، بعد حصوله على إنذارين.

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد زد إلى 50 نقطة محتلًا المركز السابع في سلم ترتيب الدوري المصري.

وجاء ذلك بعد تحقيق الفوز الثاني عشر، مع 11 تعادل فيما نال تسعة هزائم وتتبقى له مواجهة واحدة في الدوري.

أما المصري فيتجمد رصيده عند 52 نقطة محتلًا المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري.

وذلك بعد تلقيه الهزيمة الحادية عشر فيما فاز في 15 لقاء وتعادل في سبع مواجهات، ويتبقى له مباراة واحدة في الموسم.