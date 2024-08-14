اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر حتى النهائي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024، حيث كشف عن مواعيد دور الـ16 قبل أن يحدد باقي المباريات حتى الدور النهائي.

على الرغم من انتهاء دور الـ16 في 21 أغسطس، قرر الاتحاد بدء دور الثمانية في اليوم التالي، أي الخميس 22 أغسطس. وتم تحديد يوم الجمعة 31 أغسطس لإقامة نهائي بطولة كأس مصر 2023-2024.

وسواجهة الفائز من مباراة رقم 17 فريق المصري في بداية دور الـ8 حيث نجح الأخير في التأهل، بينما كان من المقرر أن يواجه الاهلي فاركو في نفس الدور لكن بعد اعتذار الاهلي عن المشاركة في كأس مصر هذا الموسم لاحتياج لاعبيه لراحة سيتأهل فاركو.

يتقابل الزمالك مع طلائع الجيش في دور الـ16 يوم الأربعاء 21 أغسطس، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من مباراة الإسماعيلي وسموحة.

وكان هناك اعتراضات من جانب بعض الأندية، في وقت سابق، على مواعيد مباريات كأس مصر بسبب طول الموسم.