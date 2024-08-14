مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل اللاعبين لخوض مواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي 2024.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتالانتا الإيطالي، في كأس السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “وارسو الوطني”.

وشهد تشكيل ريال مدريد اليوم تواجد المهاجم الفرنسي والوافد الجديد للفريق الملكي، كيليان مبابي، أساسياً.

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تشكيل ريال مدريد اليوم أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بدلاء ريال مدريد أمام أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي: أندريه لونين، فران جونزاليس، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، خيسوس فاييخو جاكوبو، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، إندريك، إبراهيم دياز.