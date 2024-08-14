جوميز: أتحمل خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش

تحدث جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خسارة فريقه أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

وأكد جوزيه جوميز،على عدم تمكن فريقه من خلق فرص تهديفية خلال الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز اليوم.

وعقب المباراة، أشار جوميز إلى أن بعد مشاركة “شيكابالا”، زادت الفرص التهديفية للفريق دون استغلالها بالشكل المناسب.

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وأكد المدير الفني على ضرورة احترام الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، مشددًا على أهمية استمرارية الأداء المميز وتقديم الأفضل في مباريات متعددة وعلى مدى الموسم.

وفيما يتعلق بالخسارة في المباراة، تحمل جوميز المسؤولية وأكد على أنه يعتبر نفسه مسؤولًا عن أي خطأ يحدث في الفريق.

وفي ختام تصريحاته، أشار جوميز إلى أن الموسم الجديد قريب، مع تبقي مباراة واحدة في الدوري ومنافسات كأس مصر، مشددًا على أهمية منح اللاعبين فترة راحة قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد، مع وعي بالتحديات التي تنتظر الفريق.