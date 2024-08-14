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طلائع الجيش يسقط الزمالك بثلاثية في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

أسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش نظيره الزمالك بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الممتاز.

وسجل ثلاثية الطلائع عمر السعيد، كريم طارق ومحمد حمدي زكي في الدقائق 25، 41، 74 من عمر المباراة ، فيما جاء هدف الأبيض الوحيد بأقدام سامسون أكينولا في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة، رفع الطلائع رصيده إلي النقطة الـ42 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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