"مهاجم بيراميدز آخرهم".. نجوم أجانب اعتنقوا الإسلام في الدوري المصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز، اعتناقه الدين الإسلامي.

وماييلي ليس الأجنبي الأول الذي يشهر إسلامه خلال تواجده في الدوري المصري، حيث سبق اللاعب الكونغولي العديد من المحترفين الذين لعبوا في مصر.

وأبرز اللاعبين الأجانب الذين أعلنوا إسلامهم في مصر:

أحمد فلكس لاعب الأهلي والزمالك السابق

وكان الغاني أحمد فيلكس أعلن إسلامه، في وقت سابق خلال فترة تواجده في الدوري المصري، كما أكد في أكثر من حوار له أنه دخل الإسلام عن اقتناع شخصي.

جونيور كواي لاعب الزمالك

وأشهر الغاني جونيور كواي إسلامه، خلال فترة تواجده في الدوري المصري رفقة نادي الزمالك، بعدما أحرز هدفاً في إحدى المباريات رفقة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب، ليسجد اللاعب بعد ذلك.

توريك جبرين لاعب الإسماعيلي "طارق جبريل"

وفي عام 2016، أعلن توريك جبرين لاعب الإسماعيلي والمصري البورسعيدي والداخلية السابق، اعتناقه الإسلام في 2016، وقام بتغيير اسمه من توريك جبرين ليصبح طارق جبريل.

ترافيس موتيابا لاعب الزمالك

ويعد الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب نادي الزمالك، أخر أجانب الدوري المصري الذين أعلنوا اعتناقهم الدين الإسلامي، وقام بتغيير اسمه إلى جمال موتيابا بدلاً من ترافيس موتيابا.

ويذكر أن موتيابا أعلن في تصريحات سابقة لمصراوي: "أن محمد أشرف روقا، هو من أقنعه باعتناق الإسلام".

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