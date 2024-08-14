‎"في غياب كولر".. تشكيل الأهلي أمام إنبي بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

أعلن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة إنبي مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب المدير الفني مارسيل كولر عن مباراة اليوم، بعد سافره إلي سويسرا لقضاء إجازته بعد حسم لقب الدوري المصري.

ويلعب الأحمر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع :خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.‎

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