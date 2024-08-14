"زيزو بـ100 لاعيب".. هتافات جمهور الزمالك في لقاء طلائع الجيش (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حرصت جماهير الزمالك على توجيه رسالة خاصة لمجلس إدارة القلعة البيضاء خلال مواجهة الفريق الكروي اليوم أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهتفت الجماهير البيضاء في مباراة طلائع الجيش :"حسين السيد قول لـ لبيب .. أحمد زيزو بـ100 لاعيب، واحد اتنين الصفقات فين".

كما وجهت رسالة إلي رئيس النادي :"فوق يا حسين فوق يا حسين".

تداولت خلال الأيام الماضية، أنباء حول تلقي أحمد سيد زيز نجم الفارس الأبيض عدد من العروض السعودية والقطرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.