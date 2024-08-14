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"زيزو بـ100 لاعيب".. هتافات جمهور الزمالك في لقاء طلائع الجيش (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حرصت جماهير الزمالك على توجيه رسالة خاصة لمجلس إدارة القلعة البيضاء خلال مواجهة الفريق الكروي اليوم أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الممتاز.

وهتفت الجماهير البيضاء في مباراة طلائع الجيش :"حسين السيد قول لـ لبيب .. أحمد زيزو بـ100 لاعيب، واحد اتنين الصفقات فين".

كما وجهت رسالة إلي رئيس النادي :"فوق يا حسين فوق يا حسين".

تداولت خلال الأيام الماضية، أنباء حول تلقي أحمد سيد زيز نجم الفارس الأبيض عدد من العروض والقطرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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