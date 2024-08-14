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"الظهور الأول لمبابي".. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتالانتا بالدوري الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسباني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أتالانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ستاد "وارسو".

وتشهد مباراة ريال مدريد أمام أتالانتا، الظهور الأول للنجم الفرنسي كليان مبابي، رفقة فريق ريال مدريد الإٍسباني.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، إيدير ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، كليان مبابي.

ويشارك ريال مدريد في المباراة، باعتباره بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية 2023-2024، بينما يشارك أتالانتا باعتباره بطلاً للدوري الأوروبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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