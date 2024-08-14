"الظهور الأول لمبابي".. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتالانتا بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أتالانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ستاد "وارسو".

وتشهد مباراة ريال مدريد أمام أتالانتا، الظهور الأول للنجم الفرنسي كليان مبابي، رفقة فريق ريال مدريد الإٍسباني.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، إيدير ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، كليان مبابي.

ويشارك ريال مدريد في المباراة، باعتباره بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية 2023-2024، بينما يشارك أتالانتا باعتباره بطلاً للدوري الأوروبي.

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