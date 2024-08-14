موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بعد الهزيمة من طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإنهاء مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه نظيره فريق بلدية المحلة في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر المسابقة.

وتلقى الزمالك هزيمة من نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة يوم السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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