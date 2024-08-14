شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على المصرى بهدف زيكو فى دورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد أف سى الفوز على نظيرة المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وسجل هدف المباراة الوحيد مصطفى "زيكو" مهاجم فريق زد اف سى بمرمى المصرى البورسعيدى في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة يحتل فريق زد أف سى المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 50 نقطة بينما توقف رصيد فريق المصرى البورسعيدى عند النقطة 52 محتلا المركز الرابع.

وخاض فريق المصرى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود جاد.

خط الدفاع .. كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسن علي.

خط الوسط .. محمود حمادة ، أمادو ، سمير فكري ، حسين فيصل.

الهجوم .. محمد الشامي ، صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل فريق زد أف سى بقيادة مجدي عبد العاطي كالتالى :

حراسة المرمى .. علي لطفي

خط الدفاع .. محمد إسماعيل ، مصطفى العش ، محمد أشرف ، أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، بيتر موتوموسي ، ماتا ماجاسا ، عبد الرحمن البانوبي.

الهجوم .. مصطفى زيكو ، شادي حسين.