اتحاد الأثقال يجهز خطة طويلة الأمد لإعداد سارة سمير لذهبية لوس أنجلوس

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يجهز مسئولو اتحاد رفع الأثقال خطة طويلة الأمد لإعداد سارة سمير لتحقيق ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، بعد حصد فضية أولمبياد باريس 2024 .

وكشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال مسبقا، عن تنظيم احتفالية لتكريم البطلة سارة سمير صاحبة فضية أولمبياد باريس 2024 .

وقال عبد المقصود فى تصريح لـ الخليج 365 ، أن الاتحاد بصدد حجز مكان للاحتقالية خلال اليومين المقبلين لتحديد الموعد ودعوة أسرة الأثقال والرياضة المصرية للاحتفال باللاعبة.

وأصدرر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير، صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في المركز.

فيما تقدمت لبني زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، بالتهنئة للبطلة الأولمبية سارة سمير ابنة مركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، لفوزها بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 81 كيلو جرام بباريس، وعلي ما حققتة من عزيمة وإصرار وتمثيلها المشرف للوطن، متمنيين لها المزيد من النجاح والتوفيق فيما هو قادم من بطولات ومناسبات ورفع اسم مصر عاليا منتصرا.