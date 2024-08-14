شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد المقاولون لمواجهة إنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة الأهلي إلى استاد المقاولون العرب استعدادا لمواجهة إنبي مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الأهلي مع إنبي قبل مباراة الليلة، 42 مباراة في تاريخ مواجهتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 8 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 80 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2013، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

ولعب الأهلي مع إنبي قبل مباراة الليلة، 42 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 8 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمود كهربا.