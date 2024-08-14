شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام إنبي.. كهربا في الهجوم وعابدين وأشرف أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة إنبي، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال وخالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وكريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير

الهجوم: أحمد أشرف ومحمد عبد الله ومحمود كهربا

ولعب الأهلي مع إنبي قبل مباراة الليلة، 42 مباراة في تاريخ مواجهتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 8 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 80 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2013، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

