شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يدعم أحمد فتوح: وحشتنى وهترجع أقوى من الأول والان مع تفاصيل الخبر

حرص إمام عاشور لاعب الأهلى على دعم أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد أزمته الأخيرة في حادث دهس أحد الأشخاص خلال عودته من الساحل الشمالى.

وكتب عاشور عبر "إستورى إنستجرام":" إن شاء الله ربنا يفرجها عليك يا اخويا وترجع تانى أقوى من الأول وحشتنى يا أخويا".



إمام عاشور

وتسلمت جهات التحقيق المختصة، نتيجة عينات تحليل دم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، والمتهم بدهس مواطن بسيارته على طريق الساحل والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

ومن المقرر أن تتخذ جهات التحقيق قرارها فى القضية والتصرف فيها بناء على نتيجة عينة الدم المأخوذة من لاعب الزمالك أحمد فتوح، وتفريغ كاميرات المراقبة ونتيجة فحص سيارة فتوح والتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه.

وكان قاضي المعارضات أمر بتجديد حبس أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيق في واقعة دهس مواطن.

البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطاراً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي العلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح قيادته سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحى، دهس شخصا بالطريق.

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أن دهس أحد المواطنين بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى إلى وفاته فى الحال