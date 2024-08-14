شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الأهلي أمام إنبي.. رندورف وعبد الحفيظ وعبد الحكيم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

تواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراته أمام إنبي مساء اليوم الأربعاء بالجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري، إسلام عبد الله ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد بيومي ومحمد رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم وعلي نادر.

أعلن سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة إنبي والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمالوخالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وكريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير

الهجوم: أحمد أشرف ومحمد عبد الله ومحمود كهربا

ولعب الأهلي مع إنبي قبل مباراة الليلة، 42 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 8 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 80 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2013، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

