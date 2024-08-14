شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس انطلاق رالي السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين، كواليس التحضير لانطلاق النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية وسط حالة من السعادة لدى طلاب الجامعات المشاركين في الفعالية.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، خلال فعاليات مهرجان العلمين 2024، انطلاق النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية للجامعات المصرية. ويشارك في هذا الحدث 43 فريقًا يمثلون 28 جامعة مصرية، مما يجعل المنافسة أكثر شراسة وإثارة.

ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في مصر نموًا ملحوظًا، وذلك بفضل المبادرات التي تدعم الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال. وفي هذا الإطار، تستضيف مدينة العلمين الجديدة النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية للجامعات المصرية، حيث يتنافس 43 فريقًا من 28 جامعة مصرية، مما يعكس اهتمام الشباب المصري بتطوير صناعة السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية.

وتقام مبادرة رالي السيارات الكهربائية بدعم من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بإدارة فريق من كلية هندسة جامعة عين شمس ومركز الابتكار والتدريب وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري.

تم الإعلان عن المبادرة بتاريخ 2017/7 وتم تنفيذ اول رالي للسيارات الكهربائية في أكتوبر 2018 وبناء على نجاح التجربة وما حققته من نتائج تم استكمالها ليقام ثاني رالي للسيارات الكهربائية في نوفمبر 2019 والنسخة الثالثة من الرالي في ديسمبر 2020 والنسخة الرابعة في ابريل 2022.