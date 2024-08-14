الجيش يسقط الزمالك بثلاثية في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - خسر الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE ".

افتتح التسجيل لطلائع الجيش عمر السعيد في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل البنينى سامسون أكينيولا للزمالك في الدقيقة 35، ثم أضاف كريم طارق الهدف الثانى للطلائع في الدقيقة 40 من عمر المباراة، قبل أن يسجل محمد حمدي ذكى الهدف الثالث، في الدقيقة 73.

55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 40 هدف.