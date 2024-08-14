كهربا في الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سامي قمصان، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي، عن تشكيل المادر الأحمر أمام إنبي، في المباراة التي ستقام بينهما في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي وإنبي في الجولة الثالثة والثلاثون على ملعب استاد المقاولون العرب.

ويقود سامي قمصان فريق الأهلي للمرة الثانية على التوالي بعد حصول المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على راحة عقب التتويج بالدوري المصري.

وتمكن الأهلي من التتويج ببطولة الدوري المصري موسم 2023- 2024، بعد وصوله لعدد نقاط لن يصل إليه أي فريق آخر في الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 84 نقطة، جمعها من الفوز في 27 لقاءً والتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين.

وفيما يلي تشكيل الأهلي اليوم أمام إنبي :

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.