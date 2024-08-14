التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الاهلي ضد إنبي

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة الاهلي ضد إنبي بنتيجة 1-1 في اللقاء المقام بينهما الآن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الاهلي نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون على ملعب استاد المقاولون العرب.

وافتتح أحمد حواش التسجيل لفريق إنبي في الدقيقة 21، بينما أدرك التعادل لـ الاهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 45+1.

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ونجح الأهلي، في التتويج ببطولة الدوري المصري موسم 2023- 2024، بعد وصوله لعدد نقاط لن يصل إليه أي فريق آخر في الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 84 نقطة، جمعها من الفوز في 27 لقاءً والتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين.

تشكيل الأهلي اليوم أمام إنبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.