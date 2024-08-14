صحيفة فرنسية تكشف عن أزمة بخصوص انتقال عبدالمنعم إلى نيس

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أزمة في صفقة انتقال محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي إلى نيس الفرنسي.

وأكدت عدة تقارير صحفية أن محمد عبدالمنعم مدافع الاهلي يقترب من الانتقال إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب اتفقت مع نادي نيس الفرنسي على انتقال عبدالمنعم مقابل 4 ملايين يورو ومليون يورو مكافآت”.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى عدم وجود أي اتفاق بشأن طريقة الدفع بين الناديين حتى الآن.

ويغيب عبد المنعم عن مباريات فريقه منذ فترة طويلة، من أجل إتمام اتفاقات انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

وينتظر النادي الاهلي وصول المقابل المادي لصفقة عبد المنعم بشكل رسمي، من أجل الإعلان عن رحيل اللاعب.

ويلاقي فريق الاهلي نظيره إنبي حاليًا على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

والجدير بالذكر، أن النادي الاهلي حسم لقب بطولة الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه، وقبل انتهاء المسابقة المحلية.