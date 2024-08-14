غياب نجم النصر عن نهائي السوبر السعودي أمام الهلال

تلقى نادي النصر، ضربة موجعة بغياب ثنائي الفريق عن المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر السعودي أمام الهلال.

وحقق النصر الفوز على حساب التعاون، 2-0، في الدور نصف النهائي من السمابقة، بتوقيع كريسيتانو رونالدو، وأيمن يحيى، والتي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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وسيغيب الثنائي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام التعاون في الدور نصف النهائي من المسابقة، بالإضافة إلى اللاعب سامي النجعي، الذي تعرض للإصابة في الركبة ولم يشارك في التدريبات خلال الفترة الماضية بصورة نهائية.