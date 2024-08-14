العربي القطري يفاوض بديل زيزو بعد فشل الصفقة

دخل نادي العربي القطري في مفاوضات مع بديل لأحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، بعد فشل المفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعرض نادي العربي القطري مبلغ 3 ملايين دولار لضم زيزو، إلا أن الزمالك يصر على عدم بيعه بأقل من 8 ملايين دولار.

وكشفت تقارير صحفية عن تواصل نادي العربي مع اللاعب الدنماركي أندرياس سكوف أولسن من نادي كلوب بروج البلجيكي للتعاقد معه كبديل لزيزو.

طالع ايضًا..جوميز: أتحمل خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش

وأوضحت التقارير بأن النادي القطري ينتظر قرار اللاعب الدنماركي لاتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

في وقت سابق أوضح العربي بأن تخليهم عن زيزو بسبب عدم رد الزمالك على العرض، معلنين عن نيتهم التوجه نحو أوروبا لاستقدام جناح هجومي.

وفيما يتعلق بزيزو، عقد اجتماعا مع حسين لبيب رئيس الزمالك، الذي أكد عدم استعدادهم للتخلي عن اللاعب إلا بمبلغ 8 ملايين دولار نظراً لأهميته في صفوف النادي.

زيزو شارك مؤخرا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، حيث حقق المركز الرابع بعد الهزيمة أمام المغرب في مباراة تحديد صاحب المركز البرونزي.