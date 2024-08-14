"بهدفه في التعاون".. أيمن يحيى مهاجم النصر يسجل رقماً تاريخياً في السوبر السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن نجم نادي النصر السعودي، أيمن يحيى من تسجيل الهدف الأول لفريق النصر، في مرمى التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي.

وأحرز أيمن يحيى الهدف الأول للنصر في الدقيقة الثامنة، من زمن الشوط الأول من المباراة، ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ مشاركات النصر بالسوبر السعودي.

ويلاقي النصر نظيره التعاون حالياً، في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر السعودي.

ويذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، هو صاحب أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي، عندما سجل في مرمى الوحدة في النسخة الماضية من البطولة، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول.

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