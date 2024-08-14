جدول مواعيد مباريات كأس مصر حتى المباراة النهائية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن جدول مواجهات بطولة كأس مصر موسم 2023-2024، بداية من دور الـ 16 حتى المباراة النهائية.

وحجزت بعض الفرق مقعدها في الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، أبرزهم فريق بيراميدز الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب أبو قير للأسمدة، وكذلك فاركو الذي ضمن الصعود، بعد انسحاب الأهلي من المسابقة بشكل رسمي.

وجاء جدول مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر كالتالي:

الأربعاء 21 أغسطس.. بيراميدز أمام الجونة.

الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري، الفائز من مباراة فاركو يواجه المصري البورسعيدي.

السبت 24 أغسطس.. الفائز من المباراة رقم 21 طلائع الجيش أمام الزمالك ضد الفائز من المباراة رقم 22 الإسماعيلي أمام سموحة.

السبت 24 أغسطس.. الفائز من المباراة رقم 23 مودرن سبورت أمام إنبي ضد الفائز من المباراة رقم 24 سيراميكا كليوباترا أمام زد.

مباريات الدور نصف النهائي

الثلاثاء 27 أغسطس.. الفائز في المباراة رقم 25 فاركو أمام المصري ضد الفائز من بيراميدز أمام الجونة.

الثلاثاء 27 أغسطس.. الفائز في المباراة رقم 27 الزمالك أمام طلائع الجيش ضد الفائز من المباراة رقم 28 الإسماعيلي أمام سموحة ضد الفائز من مودرن وإنبي والفائز من سيراميكا وزد.

المباراة النهائية

وتقام المباراة النهائية، يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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