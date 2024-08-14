محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح فريق النصر السعودي في تحقيق الفوز، على حساب نظيره التعاون بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلاقي فريق النصر في نهائي كأس السوبر السعودي نظيره الهلال السعودي، يوم السبت المقبل.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

وتقام مباراة النصر أمام نظيره الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 7.15 دقيقة مساءً، على ملعب "سلطان بن عبد العزيز".

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