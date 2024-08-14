الأهلي يتعادل مع إنبي 1-1 في الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حسم التعادل الإيجابي نتيجة شوط الأهلي وإنبي الأول بهدف لمثله في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف التقدم الأول للفريق البترولي أحمد نادر حواش من تسديدة في الدقيقة 21 ، ثم تعادل محمود عبدالمنعم كهربا للأحمرفي الدقيقة 47.

وخاض المارد الأحمر الشوط الأول بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع :خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.‎