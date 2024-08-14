أحمد نادر حواش يتقدم لإنبى فى شباك الأهلي بالدقيقة 21

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سجل أحمد نادر حواش، لاعب إنبي، هدف التقدم لفريقه في الأهلي بالدقيقة 21 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عمر كمال وخالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير.

الهجوم: أحمد أشرف ومحمد عبد الله ومحمود كهربا.

وتواجد على دكة البدلاء: إسلام عبد الله ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد بيومي ومحمد رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم وعلي نادر.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة - سيف الخشاب.

الوسط: علي فوزي – محمد ناصر – أحمد العجوز – محمد حمدي.

الهجوم: أحمد عادل قفة – محمد حتحوت – أحمد نادر حواش.

وتواجد على مقاعد البدلاء: رضا السيد - رفيق كابو – مصطفى شكشك – يوسف لبيب – أحمد جمال – عبد الله عادل – محمد النحاس – فتحي السيد – خالد حسن

ولعب الأهلي مع إنبي قبل مباراة الليلة، 42 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 8 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 80 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2013، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.