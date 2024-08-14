شكرا لقرائتكم خبر عن مدير رالي السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين: الفعالية تتضمن مرحلتى العروض والسباق والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور محمد عبد العزيز، مؤسس ومدير رالي السيارات الكهربائية للجامعات، تفاصيل انطلاق رالي السيارات الكهربائية للجامعات في مهرجان العلمين.

وكشف عبد العزيز خلال لقاء ببرنامج "من العلمين" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن سباق الرالي مدعوم من أكاديمية البحث العلمي التابعة للوزارة التعليم العالي، ويستمر اليوم وغدًا، ويتضمن اليوم مرحلة العروض وغدا السباق.



وأوضح أن الرالي هذا العام يتكون من 43 فريقًا يمثلون 28 جامعة مصرية، ويشكلون 3 فئات مختلفة، مؤكدا وموجود محكِّمين من كل مكان في مصر لإدارة هذا الرالي.



وينظم مهرجان العلمين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باعتبارها مؤسس ومنظم للمهرجان، وبتنفيذ من وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس، وهي النسخة الأضخم من رالي السيارات الكهربائية للجامعات في الشرق الأوسط، والذي يقام للمرة الخامسة.



ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في مصر نموًا ملحوظًا، وذلك بفضل المبادرات التي تدعم الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال. وفي هذا الإطار، تستضيف مدينة العلمين الجديدة النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية للجامعات المصرية، حيث يتنافس 43 فريقًا من 28 جامعة مصرية، مما يعكس اهتمام الشباب المصري بتطوير صناعة السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية.



وتقام مبادرة رالي السيارات الكهربائية بدعم من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بإدارة فريق من كلية هندسة جامعة عين شمس ومركز الابتكار والتدريب وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري .