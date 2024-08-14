شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعاقد مع نجم كابيتانو مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد البنك الأهلي مع اللاعب مصطفى فوزي العيسوي، ابن محافظة جنوب سيناء مواليد 2008 نجم مشروع كابيتانو مصر الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتمت مراسم توقيع العقود مساء اليوم في مقر البنك الأهلي بحضور اللواء أشرف نصار رئيس النادي، والدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأثنى اللواء أشرف نصار على الدور الكبير الذي تلعبه الشركة المتحدة في دعم ورعاية المواهب في مختلف المجالات، مؤكدا في الوقت نفسه أن التعاقد مع مصطفى فوزي هو مجرد بداية، وأن النادي بصدد التوقيع مع نجوم آخرين من مشروع كابيتانو مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقد البنك الأهلي مع ابن محافظة جنوب سيناء، يأتي ضمن سلسلة من التعاقدات أبرمها مشروع كابيتانو مصر، خلال الفترة الأخيرة مع أكبر الأندية المصرية ومنها الزمالك والإسماعيلي وزد، ومن أبرز اللاعبين الذين تم الإعلان عن انتقالهم للأندية المختلفة عيد العزازي ابن محافظة الشرقية ونجم الموسم الأول من البرنامج والمنتقل حديثا لنادي الزمالك، واللاعب أحمد أشرف ابن محافظة المنوفية ونجم الموسم الثاني من البرنامج الذي انتقل لنادي زد.

وتعلن إدارة البرنامج خلال الساعات القليلة المقبلة عن مواعيد اختبارات الموسم الثالث من البرنامج في المحافظات المختلفة، والبداية ستكون من محافظة كفر الشيخ مسقط رأس النجم الراحل أحمد رفعت، وذلك يومي 21 و 22 أغسطس الحالي لمواليد عام 2010.



أشرف عامر مع مصطفى العيسوى





مصطفى فوزى العيسوى يوقع على عقود انتقاله للبنك الأهلى



صورة تذكارية للاعب مع أشرف عامر ومحمود سعد