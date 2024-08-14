شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلى 0 – 1 إنبي.. والأحمر يبحث عن التعادل والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام إنبي وتشير النتيجة إلى تقدم الفريق البترولى بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة وحاول لاعبيه نقل الكرة وسط الملعب ومن الأطراف من أجل فتح ثغرة في دفاع الفريق الأحمر، وسجل إنبي هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 21 بعدم اخترق محمد حتحوت من الجبهة اليسرى للأهلي ولعب عرضية ناحية أحمد نادر حواش سجل منها هدف التقدم.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال وخالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وكريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير

الهجوم: أحمد أشرف ومحمد عبد الله ومحمود كهربا

وتواجد على دكة البدلاء: إسلام عبد الله ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد بيومي ومحمد رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم وعلي نادر.

ولعب الأهلي مع إنبي قبل مباراة الليلة، 42 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 8 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 80 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد أبو تريكة ومحمد بركات برصيد سبعة أهداف لكل منهما، وعماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم فلافيو أمادو وعلي معلول ومروان محسن برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

ولعب الأهلي مع إنبي قبل مباراة الليلة، 42 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 8 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 80 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2013، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.



الأهلى



إنبى



تيشرت أحمد رفعت



فريق الأهلى



كهربا ومصطفى مخلوف ونيدفيد



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احتفال أحمد نادر حواش بالهدف



أحمد نادر حواش



الأهلى و إنبى



إنبى و الأهلى



جانب من المباراة



جانب من مباراة الأهلى وإنبى



خالد بيبو



فرحة أحمد نادر حواش بالهدف



كريم نيدفيد



لقاء الأهلى و إنبى