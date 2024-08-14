شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يعتذر عن عضوية مجلس إدارة نادى مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

تقدم سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الأسبق باعتذار رسمى عن التواجد بمجلس إدارة نادى مودرن سبورت عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وجاء نص الاعتذار كالتالى " كل الشكر والتقدير للدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت علي ترشيحه لي لعضوية مجلس إدارة النادي ولكني نظرا لظروف شخصية.. أتقدم باعتذاري عن عدم قبول هذا الترشح وتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح ".



سمير عثمان

وتقدم أمس محمد شبانة الإعلامى والكاتب الصحفى بالإعتذار أيضا عن التواجد بمجلس الإدارة عقب الإعلان عن أعضاء المجلس كاملا والخضوع لأول اجتماع بينهم.

وكان اجتمع مساء أمس الثلاثاء مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس لمناقشة العديد من الملفات وتوزيع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة.

وقد ناقش المجلس خلال الإجتماع التطورات الخاصة بالموسم الجديد وخطط النادي للفترة المقبلة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الجديد على النحو التالي:

الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة

الدكتور طوسون دعبس نائب رئيس مجلس الإدارة

أستاذ أحمد عبد الجواد أمين الصندوق

كابتن أيمن منصور عضو مجلس إدارة

محمد شبانة عضو مجلس إدارة

إسلام صادق عضو مجلس إدارة

كابتن سمير عثمان عضو مجلس إدارة

ماهر جنينة عضو تحت السن

محمد فتحي عضو تحت السن