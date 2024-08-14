شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين بيراميدز والداخلية فى دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق بيراميدز والداخلية سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ً على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري NILE، وذلك بعدما حسم الفريقان مصيرهما في جدول الترتيب، حيث سيطر الفريق السماوى على المركز الثاني، فيما تأكد هبوط الداخلية بشكل رسمي إلى دوري المحترفين.

تشكيل بيراميدز أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي- محمد الشيبي- عبدالرحمن جودة- أحمد فتحي.

خط الوسط: إسلام عيسى- مصطفى فتحي- مهند لاشين- محمد رضا بوبو- محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

تشكيل الداخلية أمام بيراميدز

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: إيهاب سمير، أحمد عماد، محمود صابر، عبد الرحمن سيد صميدة.

خط الوسط: عبد الرحمن رمضان، كليتشي شيمزي، محمود حسونة.

خط الهجوم: شريف دابو، تونجي أوموتوشو، إسلام عبد النعيم.

ترتيب بيراميدز والداخلية في الدورى

يحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 23 لقاء، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر 19 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.