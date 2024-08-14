شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الزمالك يخوضون تدريبات بدنية بعد انتهاء مباراة طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء في مباراة طلائع الجيش، تدريبات بدنية خاصة باستاد القاهرة الدولي عقب انتهاء لقاء طلائع الجيش الذي أقيم اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون هذه الفقرة البدنية تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وفاز فريق طلائع الجيش على الزمالك بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الزمالك عند 55 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.