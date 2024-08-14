شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصل لمقر إقامته فى الدمام استعدادا لمواجهة الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة النادى الإسماعيلى، إلى مقر إقامته في مدينة الدمام استعدادا لمواجهة الاتفاق السعودي السبت المقبل، فى إطار المباراة الودية الت تجمعهما احتفالا بمئوية الدراويش بمرور 100 عام على تأسيسه.

وحرصت بعثة الإسماعيلي على تأدية العمرة أولا بعد الوصول للسعودية قبل الانتقال إلى الدمام من أجل خوض اللقاء الودي.

وتعود بعثة الإسماعيلى من السعودية يوم 18 أغسطس الجارى إلى القاهرة، بعد خوض المباراة الذى سيحصل خلالها الإسماعيلى على 40% من عائد المباراة.