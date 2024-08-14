شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز يعتنق الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

اعتنق الكونغولى فيستون ماييلى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، ديانة الإسلام، لينضم للأوغندى جمال موتيابا لاعب الزمالك السابق الذى أعلن إسلامه منذ عدة أسابيع.

وكشف مصدر فى نادى بيراميدز أن فيستون ماييلى اعتنق الإسلام منذ ما يقرب من 5 أشهر، ولم يعلن اللاعب عن تغيير ديانته، حتى ظهر وهو يسجد بعد تسجيل هدفه فى شباك طلائع الجيش الماضية.

واشتعلت المنافسة على صراع ترتيب دورى هدافى دورى nile بعدما استطاع الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريقه رافعا رصيده إلى 17 هدفا في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي انتهت لصالح السماوى بخمسة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ34 للمسابقة.