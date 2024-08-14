السوبر الأوروبية: مبابي يخوض مباراته الرسمية الأولى أساسيًا مع ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - وارسو : يخوض النجم الفرنسي كيليان مبابي مباراته الرسمية الاولى بقميص ريال مدريد الإسباني في مواجهة الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم الاربعاء امام اتالانتا الإيطالي في وارسو، حيث منحه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مكانا في التشكيلة الأساسية.

انضم الفرنسي البالغ 25 عاما أخيرا الى صفوف الفريق الملكي هذا الصيف مع نهاية عقده في باريس سان جرمان بعد أن أمضى بطل إسبانيا سنوات عدّة ساعيا لاستمالته.

ويطمح النادي الملكي الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 القياسية في حزيران/يونيو الماضي أن يصبح أول فريق يتوّج بالسوبر القاري للمرة السادسة. ويتشارك ريال الرقم القياسي الحالي بخمسة ألقاب مع مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي.

ويدخل نادي العاصمة مواجهة السوبر بعد موسم إستثنائي حيث لم يخسر فيه أيا من مبارياته الـ 26 الاخيرة (17 فوزا و9 تعادلات).

ولا شك أنّ الأنظار ستكون شاخصة الى مبابي الذي انضم أخيرا الى النادي الذي يعشقه منذ طفولته، والذي ارتبط اسمه به لسنوات عدّة دون أن يتحقق هدف إنتقاله حتى الصيف الحالي.

وفي حفل تقديم رسمي استثنائي في سانتياغو برنابيو أمام 80 ألف مشجّع، توجّه ابن الـ25 عاماً إلى جمهور ريال بالإسبانية بطلاقة أمام ناظري والديه المتأثرين بالدموع، ومواطنه نجم النادي الملكي ومدربه السابق زين الدين زيدان الذي لم يخف أبدًا رغبته في جذب الظاهرة الفرنسية إلى ريال مدريد منذ صغره "واو... وجودي هنا أمرٌ لا يُصدّق. لقد حلمت لسنوات باللعب لريال مدريد واليوم أصبح حلمي حقيقة. أنا فتى سعيد. (...) سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا فخور بتحقيق حلمي وأن أصبح لاعباً في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم".