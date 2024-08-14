إمام عاشور يدعم أحمد فتوح: وحشتني وربنا يفرجها عليك

الشارقة - اميمة ياسر -

حرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم أحمد فتوح، لاعب الزمالك، بعد أزمته الأخيرة في حادث دهس أحد الأشخاص خلال عودته من الساحل الشمالى.

وعبر خاصية "ستوري" بحسابه على منصة "انستجرام"، كتب إمام عاشور تدوينة موجها رسالة لفتوح: "إن شاء الله ربنا يفرجها عليك يا اخويا وترجع تانى أقوى من الأول وحشتنى يا أخويا".

وكانت جهات التحقيق المختصة قد تسلمت نتيجة عينات تحليل دم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، والمتهم بدهس مواطن بسيارته على طريق الساحل والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

ومن المقرر أن تتخذ جهات التحقيق قرارها فى القضية والتصرف فيها بناء على نتيجة عينة الدم المأخوذة من لاعب الزمالك أحمد فتوح، وتفريغ كاميرات المراقبة ونتيجة فحص سيارة فتوح والتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه.

وفي وقت سابق، أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيق في واقعة دهس مواطن.

وكانت شرطة النجدة بمطروح قد تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي العلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح قيادته سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحى، دهس شخصا بالطريق.

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح، وذلك بعد أن دهس أحد المواطنين بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى إلى وفاته فى الحال.