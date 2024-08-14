رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد برونو فيرنانديز

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي منذ قليل عن تجديد عقد لاعبه البرتغالي برونو فرنانديز حتى 30 يونيو 2027.

ووقع برونو فرنانديز على عقد مع مانشستر يونايتد يضمن استمراره في النادي حتى 30 يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام آخر.

وسجل برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد 79 هدفًا وساهم بـ 67 تمريرة حاسمة في 234 مباراة له مع النادي.

وقال برونو فرنانديز: “يعلم الجميع مدى شغفي بمانشستر يونايتد، أنا أفهم المسؤولية وأهمية ارتداء هذا القميص، ومستويات التفاني والرغبة المطلوبة لتمثيل هذا النادي الرائع”.

وأضاف: “لقد عشت العديد من اللحظات الخاصة هنا بالفعل؛ حيث سمعت اسمي يُغنى من المدرج، وسجلت ثلاثية ضد ليدز، وقدت الفريق في أولد ترافورد في الليالي الأوروبية ورفعت الكؤوس في ويمبلي، لكنني لم أكن لأوقع هذا العقد لو لم أكن أعتقد أن أفضل لحظاتي بقميص يونايتد لم تأت بعد”.

واختتم: “من خلال مناقشاتي مع الإدارة والمدير الفني، من الواضح مدى تصميم الجميع على القتال من أجل الكؤوس الكبرى في السنوات القادمة، أستطيع أن أرى مدى إيجابية المستقبل وأنا أستمتع بقيادة هذا الفريق إلى الأمام”.