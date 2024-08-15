couples الدوري المصري.. خلافات عنيفة مع نجوم.. قصة حب محمود علاء وإيمان عادل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

قليل ما تخرج الزوجة للدفاع عن حق زوجها أمام جماهير الرياضة المصرية ولكن كسرت إيمان عادل كافة الحواجز من أجل اسكات كل من يوجه اتهامات لـ محمود علاء مدافع الزمالك السابق أو يتحدث عنه.

وتعبر إيمان عادل زوجة المدافع الهداف، أشهر من يسانده باستمرار خاصة بعد تعرضه لضغوط كبيرة من قبل جماهير نادي الزمالك وبالتحديد بعد نهائي القرن أمام الأهلي.

تزوج محمود علاء من "إيمي" خلال فترة تواجده في صفوف وادي دجلة، حيث أقيم حفل زفافهم في نوفمبر 2016، بعد تأجيل اللاعب له أكثر من مرة بسبب ضغط مباريات الفريق الدجلاوي وكذلك انضمامه وقتها إلي معسكر الفراعنة، وأنجب منها طفلين وهم "مليكة ومالك".

بعد زواجهم بـ عام واحد، انتقل محمود علاء إلي القلعة البيضاء في 2017 وأصبح عنصرا أساسيا في دفاع الفارس الأبيض، ولقبته الجماهير بـ "المدافع الهداف" لإحرازه 41 هدفاً بقميص الفريق، ولم تترك إيمي زوجها في أي بطولة توج بها مع الأبيض وساندته بشكل كبير.

وفي موسم 2021-2022، تراجع مستوي محمود علاء و هاجمته الجماهير البيضاء بسبب مساهمته بشكل كبير في فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بنهائي، لتظهر وقتها إيمان وهي تدافع عنه برسائل صريحة للدفاع عنه، حيث كتبت بعد الهجوم الكبير عليه:" ما خلاص ... إيه التفاهة دي.. مش بتزهقوا، أنا زهقتلكوا سلف والله العظيم من كتر الفراغ وحياتكوا الفارغة، كذبة اخترعتوها و مصدقين نفسكوا، بغبغانات عمالة تردد وخلاص.. ازهقوا بقى عشان بقيتوا حاجة آخر قرف بصراحة".

ودخلت إيمان زوجة محمود علاء في خناقة مع إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق بسبب تصريحاته ضد محمود علاء، حيث كتبت في ستوري عبر "الإنستجرام": ليا تعليق على واحد مش وراه حاجة يعملها غير أنه يكتب على تويتر كل ماتش مش قاعد شايف في الملعب غير محمود علاء مش شايف في الفرقة كلها غير محمود علاء كل ماتش، عايزة اقولك على حاجة انت تاريخك أيه أصلا جنب محمود ممكن نقارن بالأرقام كده ونشوف انت ايه وهو ايه عشان تتكلم عليه وتفضل محروق منه كده كل ماتش كل ده عشان رفض يكلمك في الموبايل وياخد رقمك ولا عشان عملك بلوك على تويتر فالموضوع بقى.... بالنسبة لك تحب انزل صورتك اللي متصورها معاه وحاضنه كمان اتكلم على الفرقة كلها وأخطاء الفرقة كلها كفاية مرض نفسي وقرف بقي".

ليرد إبراهيم سعيد عليها : "أولا أنا مش برد.... لإن لو في راجل هعرف أرد علية كويس أوي، و الكلام كله كذب و أنا ولا أعرفه ولا عمري شفتة أصلا".

لم تتوقف في الدفاع عنه لهذا الحد، بل أظهرت غيرتها بعدما طلبت أحد مشجعات الزمالك بتصوير محمود علاء فيديو لها، وردت إيمي عليها :"بيبي انتي واخدة بالك انتي بتقولي إيه؟..متخيلة لو واحدة فكرت تكلمه هعمل فيها إيه".

وبسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها من قبل الجماهير البيضاء والتي وصلت في الفترة الأخيرة إلى حد الإهانة، وجهت إيمان رسالة مؤثرة بعد وفاة النجم الراحل أحمد رفعت لزوجها:"حبيت أقول لك قدام الناس كلها أن مفيش حاجة في الدنيا دي تستاهل زعلك، سلامك النفسي وراحتك النفسية وصحتك بالدنيا كلها، أنت عديت بضغط نفسي مش ممکن مخلوق يتخيله وقاومت كل الضغوط دي وتحملت ما لا يتحمله بش، أقسم بالله لوحدك وبمساعدة ربنا وحده عديت شوية من الأزمة النفسية اللي مريت بيها طول الثلاث سنين اللي فاتوا، ربنا يحميك ويحفظك ويعوضك خير يا حبيبي ويخليك ليا وأولادنا وتفضل سند لينا طول العمر، ويارب ما أشوف فيك شر أبداً وأشوفك دايماً أحسن واحد في الدنيا أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه".