المصري يسقط أمام زد ويواصل نتائجه السلبية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وزد التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز زد على المصري بهدف نظيف سجله مصطفى زيكو في الدقيقة 62 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وبهذا الفوز رفع زد رصيدك إلى 50 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل المصري المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

الجدير بالذكر أن نادي المصري لم يتذوق طعم الفوز منذ 3 مباريات، حيث فاز على البلدية بهدف نظيف، وبعدها تعادل مع المقاولون العرب وخسر من الأهلي وسموحة.