التعادل يحسم مواجهة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الأهلي وإنبي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف إنبي الأول عن طريق أحمد نادر حواش من تسديدة في الدقيقة 21 ، ثم تعادل محمود عبدالمنعم كهربا للأحمر في الدقيقة 47 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة، يواصل الأهلي صدارة احتلاله جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 85 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.