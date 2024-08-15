شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الداخلية 1-0 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق بيراميدز على الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري NILE، وذلك بعدما حسم الفريقان مصيرهما في جدول الترتيب، حيث سيطر الفريق السماوى على المركز الثاني، فيما تأكد هبوط الداخلية بشكل رسمي إلى دوري المحترفين.

سجل مروان حمدى هدف فريق بيراميدز الوحيد فى شباك الداخلية بالدقيقة "90+5" من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

يحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 79 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز في 24 لقاء، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 62 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر 20 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي- محمد الشيبي- عبدالرحمن جودة- أحمد فتحي.

خط الوسط: إسلام عيسى- مصطفى فتحي- مهند لاشين- محمد رضا بوبو- محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: إيهاب سمير، أحمد عماد، محمود صابر، عبد الرحمن سيد صميدة.

خط الوسط: عبد الرحمن رمضان، كليتشي شيمزي، محمود حسونة.

خط الهجوم: شريف دابو، تونجي أوموتوشو، إسلام عبد النعيم.