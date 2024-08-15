شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الألعاب المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد اللجنة البارالمبية برئاسة حسام الدين مصطفى للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس في الفترة من 28 أغسطس الجارى وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وتشارك مصر في الدورة البارالمبية بقائمة تضم 54 لاعبا ولاعبة، يمثلون 10 رياضات مختلفة هي رفع الأثقال، ألعاب القوى، الكرة الطائرة جلوس، كرة الهدف، السباحة، تنس الطاولة، الباراتايكوندو، البوتشيا، التجديف، الكياك.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية رئيس بعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024 أن اللجنة البارالمبية أنهت كافة الإجراءات اللازمة لسفر البعثة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتواصل المستمر مع السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس.

والتقطت البعثة المصرية البارالمبية الصورة الرسمية للبعثة أمس في العلمين الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تزامنا مع مهرجان العلمين الذى يستمر حتى 30 أغسطس.