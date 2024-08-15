شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الناشئين 2008 يفوز على منتخب الإسكندرية بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 على منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية. أحرز أهداف منتخب مصر ياسين حسام وحمزة عبد الكريم وبلال عطية.

وحرص أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر، على تجربة العديد من اللاعبين خلال المباراة. ويستعد منتخب مصر لخوض وديتي الأردن يومي 17 و20 من شهر أغسطس الجاري، في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا.