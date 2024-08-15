شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: سهولة وتعاون وهدف ملغ الأبرز فى تحكيم مباراة إنبى والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة : إنبي * الأهلي

الجولة33 من دوري Nile

النتيجة النهائية : التعادل الايجابي هدف مقابل / هدف

حكم ساحة : أحمد حمدي

المساعد الأول : محمود أبوالرجال

المساعد الثاني : محمد محمود لطفي

الحكم الرابع : مبروك نبيل

حكام الVAR : خالد الغندور، محمد الشناوي

التقييم الفني في فهم القانون واحتساب المخالفات:

في مبارة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة عدم وجود ضغوط علي طاقم التحكيم، وتعاون اللاعبين والأجهزة الفنية نجح طاقم التحكيم في ادارتها بشكل جيد وكانت أهم القرارات كالتالي:

الحالة الأولي: في الدقيقة 43 من الشوط الأول سجل لاعب الأهلي كهربا هدف ويشير الحكم المساعد الثاني علي تسلل والفار يؤكد علي صحة قرار الحكم بعرض خطوط التسلل نتيجة وجود تسلل علي لاعب الأهلي كهرباء، والسؤال هل كانت هناك مخالفة من مدافع إنبي نتيجة لمس الكرة باليد الصورة لم توضح المخالفة.

الحالة الثانية: في الدقيقة 49 سقوط داخل منطقة جزاء إنبي من لاعب الأهلي كهربا الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح لاتوجد مخالفة نتيجة التنافس العادل.

اللياقة البدنية وقراءة اللعب والتمركز:

تميز الحكم في استغلال عنصري التحمل العام وتحمل السرعة، ويجب أن يطور من أداءة في عدم الدخول في مسار اللعب خاصة في الثلث الهجومي للمرمين.

الحكام المساعدين وتقيم الأداء الفني:

المساعد الأول: تعاون بالقرار في ثلاث حالات مع الحكم بشكل متميز.

المساعد الثاني: تمييز في الاشارة علي هدف كهربا الملغي نتيجة التسلل ، واشار علي حالات تسلل صحيحة .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم في تطبيق القانون.

حكام : VAR:

تدخل حكم الـVAR فى التأكيد على قرار الحكم المساعد بوجود التسلل فى هدف كهربا.