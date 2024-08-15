شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات الأربعاء.. وسام يتصدر وماييلى الوصيف والان مع تفاصيل الخبر

يحافظ وسام أبو علي على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفا بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري.

فرط الكونغولي فيستون ماييلي في فرصة المنافسة على حصد لقب هدافي الدوري بعدما فشل في تسجيل أهداف في مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في ختام منافسات بالمسابقة بعد فوز فريقه على الفريق الشرطي بهدف نظيف.

وتوقف رصيد ماييلي عند 17 هدفا في وصافة هدافي الدوري خلف وسام أبو علي لاعب الأهلي والذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا ليخرج مهاجم بيراميدز من سباق المنافسة على اللقب حيث كان على بعد هدفين للفوز باللقب.

تعادل الأهلي مع إنبي 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليوقف إنبي سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية عند 21 انتصارا على التوالي.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 85 في صدارة الدوري الذي حسم لقبه قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، بينما وصل إنبي للنقطة 44 في المركز التاسع.

فاز فريق بيراميدز على الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري NILE، وذلك بعدما حسم الفريقان مصيرهما في جدول الترتيب، حيث سيطر الفريق السماوى على المركز الثاني، فيما تأكد هبوط الداخلية بشكل رسمي إلى دوري المحترفين.

سجل مروان حمدى هدف فريق بيراميدز الوحيد فى شباك الداخلية بالدقيقة "90+5" من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

خسر الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE ".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 40 هدفا.