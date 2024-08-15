شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يعلق على أنباء رحيله عن الأهلي: أكيد فى يوم ما همشى والان مع تفاصيل الخبر

علق خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في تعيين مدير كرة جديد.

قال بيبو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "متعود على هذه الشائعات وطالما أتواجد في الأهلي ستتكرر هذه الشائعات، والموسم الحالي بالنسبة لي كان مهما واستطعنا الفوز بكل البطولات التي شاركنا فيها تقريبا".

وأردف: "وجودي في الأهلي حاليا في وظيفة أحبها، ومن المؤكد أنه في يوما ما سأرحل، والبعض مهتمين بهذا الموضوع ولا يفرق معي ولا تتعبوا أنفسكم بشكل كبير".

وأضاف: "أحاول أعطي بنسبة 100% وربنا يوفقنا، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وليس لدي مشاكل في أي شيء، وأنا تحت أمر النادي الأهلي".