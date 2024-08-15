الهلال ضد النصر.. موعد نهائي كأس السوبر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقى النصر مع الهلال في نهائي كأس السوبر السعودى، بعد فوز الأول على التعاون 2-0 مساء الأربعاء، وفوزه الزعيم على الأهلى 4-1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والهلال يوم السبت المقبل، وتنطلق في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي بصفته بطلًا للدوري السعودي المحترفين، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي السوبر وهو صاحب المركز الثالث في الدوري.

فيما تأهل نادي النصر لكأس السوبر السعودي كوصيف لبطل الدورى، ووصيف بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي 2023ـ 2024، فيما شارك التعاون باعتباره صاحب المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن الهلال من التأهل إلى المباراة النهائية بحثا عن التتويج للمرة الثانية تواليا لأول مرة، بعد تغلبه على الاتحاد 4-1 في الموسم الماضي.

وفي الموسم الماضي، توج الهلال بلقب الدوري وأنهى النصر الموسم بالمركز الثاني، كما يتنافس الفريقان على لقب كأس الملك عبر المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل.